Besançon : le pont de Velotte s'agrandit pour les cyclistes

Le pont de Velotte, au sud de Besançon, va être élargi pour accueillir une piste cyclable et des trottoirs plus larges. Auteur : Rachel Saadoddine

Le pont de Velotte, à Besançon, est en travaux à partir du lundi 23 novembre et jusqu'à la fin avril 2021. Un encorbeillement va permettre d'élargir l'édifice pour créer une piste cyclable d'un côté et un large trottoir de l'autre. Au centre, les véhicules pourront toujours circuler. Le pont sera fermé à la circulation pendant dix semaines de début février jusqu'à mi avril. Pendant cette période, des rampes seront installées pour que piétons et cyclistes puissent continuer de passer.

Vendredi 20 novembre, la maire de Besançon, Anne Vignot est venue présenter une modélisation du pont de Velotte après travaux, avec piste cyclable et trottoir agrandi. © Radio France - Rachel Saadoddine

Le Grand Besançon Métropole lance les travaux du pont de Velotte qui devraient durer cinq mois. Le chantier a été décidé à l'issue d'un diagnostic réalisé après la catastrophe du pont de Gênes, en Italie en 2018. Jugé peu sécurisant pour les cyclistes et les piétons, la métropole, sous l'impulsion de la maire de Besançon, Anne Vignot, a décidé d'orienter les travaux vers un passage facilité des cycles.

Sécuriser le pont pour les cyclistes et piétons se rendant à l'école voisine

Selon la maire de Besançon : "les cyclistes et piétons sont très nombreux à emprunter ce pont et avec la proximité des écoles élémentaire et maternelle, il fallait absolument sécuriser le pont et trouver une solution pour que la circulation des véhicules soit réduite. D'autant qu'ils roulaient très vite".

Schéma représentant le futur pont, élargi de chaque côté pour permettre la création d'une piste cyclable et d'un trottoir plus grand. © Radio France - Rachel Saadoddine

La nouvelle piste cyclable permettra de rejoindre les deux voies vertes qui existent déjà de part et d'autre du pont. Le coût des travaux est évalué à 1,5 millions d'euros dont 80% devraient être financés par des subventions délivrées par le ministère de la Transition écologique chargé des transports, la région Bourgogne Franche-Comté et le dispositif France Relance.

Le pont de la République bientôt en travaux

D'autres travaux sont également sur la table. Comme la destruction de la passerelle piétonne reliant la Rodia aux berges du Doubs, qui devraient ensuite être reconstruite. Ou les travaux du pont de la République qui pourrait bien devenir accessible uniquement aux piétons et cyclistes. Cette piste est encore à l'étude.

Une piste cyclable pour relier Franois à Serre-les-Sapins

Sur le territoire du Grand Besançon, une piste cyclable est en cours de construction pour relier Franois à Serre-les-Sapins. Les travaux de 240 000 euros seront réalisés par une entreprise locale, tout comme les travaux du pont de Velotte. La nouvelle voie cyclable sera perméable, ce qui permettra aux eaux de pluie d'alimenter directement les sols.