"Besançon ne peut pas être le point noir des liaisons transfrontalières" selon Benoît Vuillemin

A l'origine d'une association de promotion des liaisons franco-suisses, le maire de Saône et vice-président du Grand Besançon métropole Benoit Vuillemin milite pour le doublement de la RN57 entre Beure et Micropolis. Il était notre invité ce lundi matin.

Non, l'association lancée ce samedi à Saône pour promouvoir les liaisons franco-suisses n'a pas seulement pour objet de militer en faveur du doublement de la RN57 à Besançon entre Beure et Micropolis, un chantier de 130 millions d'euros. L'un de ses fondateurs, le maire de Saône et vice-président du Grand Besançon métropole, Benoît Vuillemin, s'en défend en tout cas. Il était notre invité ce lundi matin.

Contournement de Besançon : "le projet a déjà été voté" rappelle Benoît Vuillemin

"On a appris par les médias qu'Anne Vignot (maire EELV de Besançon et présidente du Grand Besançon métropole, ndlr) remettait en cause ce projet, mais il a été voté, on a déjà délibéré ! J'aurai du mal à comprendre pourquoi cela redeviendrait un sujet polémique", insiste encore le vice-président du Grand Besançon métropole.

Des arguments écologiques également en faveur du projet

"Il faut améliorer le trafic entre Beure et Micropolis, il y a eu deux concertations, la dernière a été faite par les services de l'Etat et la DREAL était présente pour l'exposer samedi à notre réunion." Et Benoit Vuillemin de rappeler quelques arguments écologiques en faveur du doublement de la RN57 : "Actuellement la route n'est pas étanche, tous les polluants routiers partent dans les terres maraîchères et dans le Doubs. Là, tout va être traité et filtré en station. Il n'y a pas de passage pour la faune sauvage, il y en aura trois. Enfin on va économiser 3.000 tonnes de CO2 par en sur le tronçon entre Beure et Micropolis, c'est quand même un vrai plus", conclut Benoît Vuillemin.

L'intégralité de l'interview de Benoît Vuillemin est à retrouver ici