Besançon : une campagne pour la sécurité dans les transports

Le Grand Besançon et Transdev lancent une campagne de sensibilisation aux consignes de sécurité à destination des usagers des transports en commun bisontins. Des affiches évoquent aussi les règles à suivre pour les conducteurs du tramway et des bus.

La sécurité, thème de campagne pour le Grand Besançon et Besançon Mobilités. Des visuels vont être déployés dans la ville. Une approche décalée et humoristique en image sur fond bleu "tramway". Après de bons chiffres en 2016 concernant les accidents, le but est de continuer sur cette voie.

Cette campagne met en images trois messages à destination des usagers des transports : sensibiliser les automobilistes au respect de la signalisation (feux, stationnement sur les voies…), prévenir les risques de chute lors des freinages d’urgence notamment et sensibiliser les piétons aux abords des voies du tram pour qu’ils y soient plus attentifs (écouteurs, téléphones…).

"Face au tram, la voiture ne fait pas le poids !" © Radio France - Transdev

"Dans le bus et le tram, je me tiens !" © Radio France - Transdev

"Proche des voies, je fais attention !" © Radio France - Transdev

Deux messages sont à destination de l’ensemble des salariés de Besançon Mobilités pour leur rappeler que l’usage et la manipulation du téléphone en ligne sont interdits et que l’habitude peut entraîner une perte d’attention.

"En conduisant je suis smart* je pose mon phone !" © Radio France - Transdev

"L"habitude est mauvaise conseillère..." © Radio France - Transdev

Moins d'accidents en 2016

Pour le tramway, l’année 2016 a encore vu une baisse du taux d’accidents aux 10000 km parcourus : 0,160 contre 0,165 en 2015 soit la moitié de la moyenne nationale tramway (0,358). Pour le bus, l’année 2016 a vu la survenance de 130 accidents bus soit une baisse de 9 % comparée à 2015. Depuis 2014, la baisse est de 19,25 %.