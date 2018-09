Depuis plusieurs jours, les opposants au contournement de Beynac assurent que l'Etat détruit des vestiges gallo-romains importants pour l'histoire de la vallée de la Dordogne. Le Département et la préfecture de la Dordogne démentent ces informations.

Ça reprend de plus belle. Après quelques mois d'accalmie, le torchon brûle de nouveau entre les opposants au contournement de Beynac et les autorités.

Des personnalités mobilisées contre le projet

Depuis quelques jours, une vingtaine de résistants se rendent régulièrement sur le chantier de la déviation pour tenter de stopper les travaux. Ils font aussi preuve d'une grande activité sur les réseaux sociaux pour publier photos et vidéos affirmant que l'Etat détruit des vestiges gallo-romains inestimables situés sur le tracé du contournement.

Les opposants ont trouvé un allié en la personne de Stéphane Bern, le "monsieur patrimoine" du chef de l'Etat donne des interviews aux médias nationaux et alerte les réseaux sociaux. Ce jeudi 20 septembre il a même rallié à sa cause un autre animateur, Nagui.

Le Département rappelle "des vérités incontestables"

Mais face à cette agitation, ce jeudi, le Département de la Dordogne et la préfecture ont publié deux communiqués pour rappeler le bon déroulement des procédures. "En ce qui concerne le bassin, il s’agit de toute évidence d’un bassin lié à une demeure rurale sur un modèle récurrent sur l’ensemble du territoire national, comme l’ont confirmé les services de l’Etat en charge du contrôle scientifique et technique de l’opération et les spécialistes qui se sont déplacés sur le chantier," indique le conseil départemental.

#Communiqué. Face aux affirmations totalement mensongères diffusées par voie de presse et sur les réseaux sociaux concernant le chantier du contournement de #Beynac, le Conseil départemental de la #Dordogne tient à rappeler un certain nombre de vérités incontestables. pic.twitter.com/KkJRni9eA9 — Dordogne Périgord (@cddordogne) September 20, 2018

"Ni opportun ni utile de conserver les vestiges" - le professeur Nouvel

De son côté la préfecture cite les propos du professeur Nouvel, mandaté par la commission territoriale de recherche archéologique qui s'est rendu sur place le 30 juillet dernier. "Ce bassin n’est pas plus exceptionnel que remarquable vu son état de conservation. Il ne semble ni opportun ni utile de conserver les vestiges encore présents dans la parcelle menacée par les travaux."

#Beynac A la suite d'une expertise indépendante menée par le professeur Pierre Nouvel, expert en archéologie gallo-romaine, la DRAC a décidé des suites données aux fouilles archéologiques. Consultez le communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/zquqDHxOBe — Préfet de Dordogne (@Prefet24) September 20, 2018

Ces rappels seront-ils suffisants pour calmer les esprits ? Rien n'est moins sûr.