Mamirolle, France

Suite à l'agression d'un contrôleur mercredi après-midi en gare de Mamirolle, les syndicats Sud Rail, CGT et CFDT , appellent les contrôleurs à ne pas prendre leur poste, et faire valoir leur droit de retrait. 9 agents de Besançon, 18 à Dijon et 5 à Dole ont suivi le mot d'ordre pour protester contre cette agression et réclamer à la direction de la SNCF la possibilité de travailler en sécurité. Ce jeudi après midi à 14h 13 TER étaient supprimés.

Les faits : 3 passagers brisent les côtes d'un contrôleur

Vers 14h30 mercredi dans le TER Besançon - Valdahon , un contrôleur demande leurs billets à trois voyageurs, qui refusent, s'énervent et frappent le cheminot. L'agression est très violente. Les agresseurs s'échappent et le contrôleur de peur de les voir revenir réussit à remonter dans le train, la victime souffre de 3 côtes cassées, d'après le syndicat Sud rail , 5 jours d'arrêt de travail confirme la SNCF.

Un CHSCT extraordinaire a débuté ce jeudi pour évoquer cette agression. Les agresseurs identifiés étaient toujours en fuite ce jeudi matin.