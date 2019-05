Biarritz: aucun avion au départ, la tour de contrôle est inondée

Aucun avion n'a pu décoller ou atterrir ce vendredi matin depuis l'aéroport. En cause: les fortes précipitations qui ont inondé la salle de contrôle. Retour à la normale dans la matinée.

Biarritz, France

Il a beaucoup plu dans la nuit de jeudi à vendredi et ce sont les précipitations qui sont à l'origine d'une inondation dans la tour de contrôle, selon la direction de l'exploitation. La tour, c'est le centre stratégique qui regroupe les aiguilleurs du ciel, impossible de faire sans. Le premiers décollage à 6h35 pour Paris n'a pas pu décoller et pour les aterrissages, les vols ont été déroutés vers Pau.

Le trafic normal reprend dans la matinée, à l'aéroport refait à neuf et qui vient d'être inauguré. La totalité des vols, soit 15 décollages et 15 atterrissages avaient déjà été annulés la veille, le jeudi 9 mai, à cause de la grève des fonctionnaires.