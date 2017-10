Bien Vu Ensemble : votre sécurité au coeur d'une journée spéciale le vendredi 27 octobre !

Chaque année, France Bleu, les Agents Généraux d'Assurance et la Sécurité Routière s'associent pour l'opération "Bien Vu Ensemble". 24h pour vous aider à vous déplacer à pied ou en vélo en toute sécurité.

Le passage à l’heure d’hiver est synonyme d’une augmentation importante du nombre de victimes d’accidents de la circulation et notamment parmi les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes. En effet, la nuit tombant une heure plus tôt, les piétons et cyclistes sont moins visibles en raison de ce manque de luminosité.

C'est pourquoi France Bleu, l'AGEA et la sécurité routière s'associent chaque année et organisent une campagne de prévention, "Bien Vu Ensemble" la semaine qui précéde le changement d’heure.

Journée spéciale "Bien Vu Ensemble" ce vendredi 27 octobre dès 6h !

Toute la journée, retrouvez les conseils de Rudy Barbier, cycliste professionnel picard de l'équipe AG2R La Mondiale, pour faire du vélo et circuler en toute sécurité.

De 9h à 10h dans "La vie en bleu", posez vos questions à un agent général d'assurance en direct au 03 22 92 58 58.

De 10h à midi, venez à la rencontre de Rudy Barbier et du baladeur France Bleu Picardie dans le centre-ville d'Amiens et repartez avec votre kit de sécurité (1 gilet jaune à bandes réfléchissantes, 1 sac jaune à bandes réfléchissantes et 1 bracelet)

Votre kit de sécurité Bien Vu Ensemble © Radio France - Régine Jessel

Ecoutez les conseils prévention de Rudy Barbier pour faire du vélo en toute sécurité !

