Bientôt 2 à 3 trains supplémentaires chaque jour sur l'axe Bordeaux-Mont-de-Marsan

Le comité de lignes TER, concertation entre élus régionaux, SNCF et usagers, débute ce mardi, avec pour objectif d'améliorer le réseau sud-aquitain. Il est déjà acté que 2 à 3 TER de plus feront l'aller-retour chaque jour entre Bordeaux et Mont-de-Marsan.