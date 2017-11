Bientôt 48 bornes électrique en libre-service en Mayenne

Les bornes électriques en libre service pour recharger les voitures qui roulent à l'électricité vont enfin faire leur apparition en Mayenne. Le projet a plusieurs années mais le chantier a été plusieurs fois repoussé.

Initialement, la première phase de déploiement était prévue pour le début de l'année 2014. Puis l'installation de 68 bornes dans 56 communes était programmée pour fin 2015. Ce n'est finalement que deux plus tard que ces bornes vont apparaître un peu partout dans le département. C'est Territoire d'énergie Mayenne (ex Syndicat départemental pour l'électricité et le gaz) qui est le porteur de ce projet. Le nouveau plan a été légèrement revu à la baisse et donc affiné. Il y aura d'ici quelques mois, 48 bornes dans 43 communes différentes.

Les travaux viennent de commencer. La première borne sera livrée courant janvier. Et au printemps (fin avril), les 48 bornes devraient être opérationnelles. Elles seront utilisables par les propriétaires de voitures électriques grâce à une carte spéciale, compatible avec les bornes des autres départements ligériens et des départements bretons.

Chaque installation coûte environ 10 000 euros et le fonctionnement annuel d'une borne s'élève à 1500 euros.

La liste des communes équipées d'une borne

Voici la liste des 43 communes mayennaises concernées par l'installation d'une borne en libre-service : Ahuillé, Ambrières-les-Vallées, Argentré, Azé, La Baconnière, Bais, Ballée, Ballots, Bazougers, Bouessay, Changé, Château-Gontier (2), Cossé-le-Vivien, Craon, Ernée, Evron, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Grez-en-Bouère, Javron-les-Chapelles, Jublains, Juvigné, Lassay-les-Châteaux, Laval (4), Loigné sur Mayenne, Loiron-Ruillé, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne (2), Meslay-du-Maine, Montaudin, Montsûrs, Pontmain, Pré-en-Pail, Renazé, Saint-Berthevin, Saint-Denis de Gatines, Saint-Denis-d'Anjou, Sainte-Suzanne, Saint-Ouen-des-Toits, Saint-Pierre-des-Nids, Vaiges, Villaines-la-Juhel et Villiers-Charlemagne.