Bientôt 500 vélos électriques à Grenoble, bientôt la voie de co-voiturage : c'est la rentrée des mobilités

Des vélos à assistance électrique et la voie de covoiturage parmi les nouveautés de la rentrée. Yann Mongaburu, président du SMMAG a donné ce mercredi matin, une conférence de presse pour présenter les nouveautés de la rentrée.

Le SMMAG a enregistré une baisse de fréquentation de 25% au cours du mois d'août. Depuis le début de la crise sanitaire, il a perdu 10 millions d'euros de recettes "voyageurs" et 7 millions de recettes "versement transport" des entreprises. Sur un budget de 43 millions.

Yann Monguburu, président du SMMAG pour encore un mois © Radio France - Gérard Fourgeaud

Le SMMAG devra renouveler son président, et tout son exécutif, le 1er octobre. Yann Mongaburu n'avait pas voulu dire s'il serait candidat à sa propre succession. Ou pas. Au sujet de la Métropole, il a déclaré à propos de Christophe Ferrari : "c'est malheureusement un candidat qui est illégitime pour animer une majorité de gauche écologistes et citoyenne" Le conseil métropolitain doit se réunir le vendredi 18 septembre pour élire les vice-présidents, alors que le 18 juillet dernier, on n'avait pu élire que le président, dans un bras de fer entre les candidats de la gauche.

500 vélos électriques arrivent la semaine prochaine

Dès la semaine prochaine 500 vélos électriques seront déployés dans le centre de l'agglomération de Grenoble. Sur les mêmes places de stationnement fixe que les trottinettes qui sont en service depuis juillet. Là encore c'est un opérateur privé, Pony, qui possède le savoir-faire.

50 Trottinettes supplémentaires (il y en a déjà 500) seront déployées sur le campus de Saint-Martin-d'Hères et à Innovallée (Meylan et Montbonnot) la semaine prochaine. Yann Mongaburu rappelle que le code de la route interdit strictement de monter à 2 sur une trottinette.

Comme souvent: à 2 sur une trottinette © Radio France - Gérard Fourgeaud

A partir du 21 septembre, une nouvelle incitation sera créée par le SMMAG. Les conducteurs qui prendront au moins un passager à bord de leur voiture par le nouveau service public de co-voiturage seront rémunérés... jusqu'à 2 euros du kilomètre. Cela est valable pour tous les déplacements dans la Métropole, dans le Pays Voironnais et le Grésivaudan, à condition de prendre son ou ses passagers sur des arrêts précis.

