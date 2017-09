Une vignette pour rouler les jours de pollution à Toulouse : comment ça marche ?

Bientôt, pour rouler dans Toulouse les jours de pollution, il faudra une vignette Crit'air sur son pare-brise. De quoi s'agit-il, à quoi ça sert, comment se la procurer ? On vous explique tout.

L'annonce faite mardi par le préfet de Haute Garonne n'a pas laissé indifférents les automobilistes : dès 2018, il va mettre en place des zones de circulation restreinte dans le département. En cas de pic de pollution aux particules, les véhicules les plus polluants ne pourront pas circuler.

Du vert au gris en fonction de vos émissions de polluants

Pour rendre tout cela possible, et pouvoir vérifier quels véhicules auront le droit de rouler, il faudra avoir une vignette Crit'air. Ce certificat, que l'on obtient sur internet, classe les véhicules par couleur, en fonction de leurs émissions de polluants. Si vous avez une voiture électrique ou qui fonctionne à l'hydrogène, vous aurez une vignette verte. Il y a ensuite le violet, pour les véhicules au gaz, hybrides ou les moteurs à essence récents, et ça va jusqu'au gris, comme le montre ce schéma.

La couleur de votre vignette dépend du type de carburant et de la date de fabrication de votre véhicule - Ministère de la transition écologique et solidaire

Pour obtenir votre vignette, il suffit de vous rendre sur le site internet du certificat de qualité de l'air, et de rentrer votre plaque d'immatriculation. Votre vignette Crit'air est alors envoyée à l'adresse indiquée sur votre carte grise. Notez que les voitures trop anciennes ne peuvent pas recevoir de vignettes.

Limiter la pollution temporairement et inciter les automobilistes à acheter des véhicules propres

Ce système permet, lors de pics de pollution aux particules fines, d'interdire, par exemple, l'accès à la zone polluée des véhicules à la vignette grise ou sans vignette. Cela permet d'inciter les automobilistes lors de l'achat d'un véhicule à investir dans un modèle moins polluant, explique la préfecture. Ce système est déjà en place à Paris et Grenoble, et depuis cet été à Lyon et Lille. Il devrait être opérationnel à Toulouse dès 2018. Tous les véhicules, et pas seulement les voitures, sont concernés.

4,18€ la vignette, 68€ l'amende

La vignette coûte très précisément 4,18€. L'amende pour un véhicule roulant sans vignette ou avec une vignette de la mauvaise couleur un jour de pic de pollution s'élève à 68€. Depuis 2015, 7 700 000 automobilistes ont fait l'acquisition d'une vignette Crit'air.