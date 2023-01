Bientôt de nouveaux conducteurs de cars scolaires pour faire face à la pénurie dans le Haut-Rhin

Souvenez-vous, il y a eu un manque de chauffeurs de cars scolaires à la rentrée de septembre. Ca avait provoqué la colère des parents d'élèves, dans le sud du département du Haut-Rhin . En réaction à ce mouvement de colère, la région Grand Est, la CEA, pôle-emploi et les missions locales ont retroussé leurs manches et ont mis en place un plan de recrutement et de formation spécifique pour résoudre le problème dans le Sundgau.

Bientôt une dizaine de chauffeurs de cars scolaires dans le sud du Haut-Rhin

Des demandeurs d'emploi ont été ciblés par pôle-emploi Altkirch et les missions locales. Un plan de communication a été mené via "Vis ma vie de de conducteur de transports scolaires". Il y a eu un forum de promotion du métier, une immersion de deux jours dans l'entreprise.

Trois futurs chauffeurs de cars scolaires dans le sud du Haut-Rhin © Radio France - Guillaume Chhum

Résultat : 8 candidats ont été retenus, ils ont suivi en octobre une formation de trois mois, au centre de conduite Wantz à Cernay. Ils vont obtenir leur titre professionnel de conducteur de transport de voyageurs. Ils seront opérationnels dès le mois de mars. Ils pourront transporter les enfants dans le secteur du sud du Haut-Rhin.

Formation financée par la Région, adaptée aux besoins de recrutement

"Je vais pouvoir transporter les enfants. Quand je voyais la détresse des parents d'élèves, c'est pour cela que j'ai suivi cette formation," explique Christian Schnoebelen, ancien responsable de bureau d'étude à la retraite, qui va devenir chauffeur de car. "J'en avais marre de galérer dans les petits boulots. Ca m'a donné envie de voir ce métier. C'est la concrétisation de mes rêves, car j'avais envie de conduire un car," se réjouit Pascale Demange, future conductrice.

Les candidats vont intégrer l'entreprise de transport Transdev pour un CDD de 6 mois. Si l'expérience est concluante, il seront embauchés en CDI. Une formule adaptée au problème du Sundgau qui a été gagnante et qui a coûté 115.000 euros, financée à 80% par la région Grand Est et 20% par la CEA et Pôle-emploi.

"Ce sont des profils qui n'étaient pas issus du milieu du transport. Grâce à leur motivation et leur investissement, ce sont des stagiaires qui vont-être opérationnels d'ici le printemps et c'est une réussite," constate avec le sourire Caroline Kalt, la directrice de pôle-emploi à Altkirch.

"C'était un dispositif spécifique pour le problème du Sundgau. On peut le renouveler en fonction des besoins", se félicite Gilles Frémiot, élu en charge des transports pour la région Grand Est.