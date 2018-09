Les bus de l'agglomération de Dinan seront gratuits à partir du 1er décembre. La mesure a été votée lundi soir et doit permettre notamment de fluidifier le trafic et de baisser l'impact carbone.

Les bus de Dinan Agglomération seront bientôt gratuits. Les élus de la communauté de communes ont voté la mesure lundi soir. A partir du 1er décembre, les usagers pourront donc emprunter quatre lignes de bus gratuitement entre Dinan, Quevert, Taden et Lanvallay. Il s'agit de diminuer le trafic routier de l'agglomération mais également de limiter la pollution de l'air. Tout le monde pourra emprunter ces bus qui seront financés par une taxe des entreprises. Une mesure qui coûte plus de 800 000 euros par an.

Les explications de Didier Lechien, maire de Dinan, invité de France Bleu Armorique.