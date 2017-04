La Région Centre Val de Loire lance son réseau de bus "Rémi".. avec la gratuité pour les scolaires

Rémi, c'est le nom du nouveau réseau de mobilité de la Région Centre Val de Loire. Elle récupère la gestion des transports interurbains et des transports scolaires qui étaient jusque là sous la houlette des départements. Et la Région met en place la gratuité pour les scolaires.

C'était une promesse du candidat François Bonneau pendant la campagne des élections régionales en 2015. La gratuité des transports scolaires va devenir une réalité dans toute la Région à partir du 1er septembre prochain. Dans le Loiret, un peu plus de 22.000 élèves sont concernés. Ils payaient jusqu'à présent entre 130 euros à 210 euros par an. Désormais, ils n'auront plus que les frais d'inscription à régler : 25 euros par an et par élève, avec un plafond de 50 euros par familles.

Les frais d'inscription, c'est une façon quand même de responsabiliser les familles"

Philippe Fournié, le Vice Président de la Région chargé des Transports Partager le son sur : Copier

Pour la Région Centre Val de Loire, cette mesure de gratuité des transports scolaires a un coût. Il a été estimé entre 11 et 15 millions d'euros par an. Tout dépendra du nombre d'inscrits.

Pour la 1ère année, la Région va conserver tous les circuits scolaires et les lignes régulières que l'on connaissait avec le réseau Ulys. Mêmes arrêts, mêmes horaires et mêmes transporteurs. A l'avenir, la Région s'engage d'ailleurs à travailler avec des transporteurs locaux, comme c'est le cas aujourd'hui.

François Bonneau à la présentation du nouveau réseau de bus de la Région © Radio France - Patricia Pourrez

François Bonneau, le Président socialiste de la Région Centre Val de Loire Partager le son sur : Copier

La Région Centre Val de Loire est la 1ère et la seule en France à proposer le transport scolaire gratuit. Les inscriptions pour les familles commenceront le 15 mai prochain. Pour plus de renseignements, la Région met en place un site Internet www.remi-centrevaldeloire.fr. Il y aura aussi des permanences assurées à l'hôtel de Région, près de la Cathédrale d'Orléans.