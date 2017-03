Bientôt des nouvelles rames de tramway à Nantes Métropole, plus accessibles et plus grandes !

Le conseil métropolitain se réunit ce vendredi pour acter notamment l'achat de 61 nouvelles rames de tramway. Il s'agit de remplacer les rames Alsthom, mises en service à Nantes en 1984 pour les plus anciennes ! Coût de l'opération : plus de 230 Millions d' €uros.

Les vieilles rames Alsthom, sur les rails de Nantes Métropole depuis 1984 pour les premières mises en service, auront bientôt droit à une retraite bien méritée. Les nouvelles générations doivent arriver d'ici la fin d'année 2021. Le conseil métropolitain a en effet décidé d'investir massivement dans les transports en commun. Les 61 nouvelles rames commandées vont coûter 234 Millions d'€uros, l'équivalent d'une année d'investissements pour Nantes Métropole.

60 passagers de plus dans chaque rame

Le problème majeur des anciennes rames, c'est l'accessibilité. "Il y a des portes d'accès en hauteur au bout des rames, c'est évidemment compliqué pour les personnes qui ont du mal à se mouvoir et tout simplement pour les papas et les mamans en poussette" affirme Bertrand Affilé, vice-président aux transports à Nantes Métropole. Il y a en fait des marches à l'avant et à l'arrière du tram. C'est une "galère" pour Nathalie, maman de deux petites filles. Elle grimpe tous les jours dans les vieilles rames à Pont-Rousseau à Rezé : "Avec les petites et la poussette, il faut toujours courir et se dépêcher pour monter dedans".

Une révolution pour la Ligne 2 (Orvault Grand Val - Rezé gare de Pont-Rousseau)

L'autre grande amélioration, c'est la taille des rames. Aujourd'hui saturées aux heures de pointe, notamment dans le centre de Nantes aux alentours de Commerce, les nouvelles rames seront plus grandes, et pourront accueillir 20% de passagers en plus, ce qui représente quasiment 60 personnes supplémentaires. Toutes ces bonnes nouvelles vont particulièrement ravir les usagers de la Ligne 2. C'est là en effet que la plupart des vieilles rames Alsthom sont affectées. C'est simplement pour un soucis de clarté pour les voyageurs (Alsthom Ligne 2, Bombardier pour la Ligne 3 et CAF pour la Ligne 1 même s'il y a des exceptions).

Le prix du ticket ne devrait pas augmenter à cause de l'achat des nouvelles rames [...]. Les prix vont augmenter de 1,01% à la rentrée prochaine, mais c'est une augmentation liée à l'évolution de l'offre actuelle" - Bertrand Affilé, monsieur Transport à Nantes Métropole.

Les nouvelles rames devraient arriver à partir de la fin d'année 2021. Elles seront stationnées, non plus à côté de l'hôpital Bélier, mais à Babinière. Un nouveau centre d'exploitation sera construit là, plus grand, pour pouvoir accueillir ces nouvelles rames, plus longue que les anciennes.