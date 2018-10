Le gouvernement s'apprête à faciliter la création de péages urbains dans les grandes villes, de plus de 100 000 habitants. Le projet de loi d'orientation des mobilités doit passer en Conseil des ministres au mois de novembre. On vous explique en quoi ça consiste.

A Milan, on a instauré un péage pour limiter l'accès des voitures au centre-ville depuis 2011.

Les automobilistes pourraient bientôt payer pour rouler dans les centres des grandes villes. Le gouvernement va autoriser les péages urbains dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. La mesure défendue par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, est inscrite dans le projet de loi mobilité présenté en Conseil des ministres en novembre. Les péages urbains qui existent déjà dans plusieurs grandes villes européennes, visent à réduire la pollution.

Un tarif de 2,50 euros pour entrer dans les grandes villes

Selon le texte du projet de loi, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, les automobilistes pourraient débourser 2,50 euros. 10 euros pour les camions. Un tarif qui double pour les villes de plus de 500 000 habitants : 5 euros pour Paris Marseille ou Lyon par exemple. Des forfaits seront envisagés pour ceux qui entrent et sortent plusieurs fois par jour, voire une gratuité pour les résidents.

Les municipalités libres de définir le périmètre et les tarifs

Pour l'instant aucune obligation, juste une possibilité offerte aux grandes villes. Les municipalités pourront adapter les tarifs, les périmètres ou encore instaurer un péage inversé : une récompense de quelques euros pour les automobilistes qui laissent leur voiture au garage aux heures de pointe. La mesure est loin d'être populaire. La maire de Paris Anne Hidalgo est plutôt réticente. Lille pourrait lancer d'ici la fin de l'année un système de péage inversé.

Milan, Londres et plusieurs villes nordiques ont déjà adopté le système. A Londres, où il faut payer 13 euros pour rouler dans le centre, le trafic a été réduit de 21 % depuis 2003 mais l'impact sur la qualité de l'air est difficile à mesurer.