Bientôt des portillons anti-fraude en gare du Mans

La SNCF va installer des "portes d'embarquement" dans 14 grandes gares TGV dans les mois qui viennent. La gare du Mans devrait avoir les siens d'ici la fin de l'année 2017, ou tout début 2018.

Comme la gare Montparnasse, la gare SNCF du Mans aura elle aussi ses portillons anti-fraude, d'ici fin 2017 ou tout début 2018. La SNCF est encore en phase d'études, mais ces portillons devraient être installés dans le souterrain, au niveau des accès des quais B (voies 2 et 3) et C (voies 4 et 5).

En attendant, il y aura bientôt un filtrage systématique avec des agents à l'entrée de chaque voiture pour les trajets TGV Le Mans-Paris. Actuellement, il n'est déjà pas rare de faire le voyage sans être contrôlé une fois à bord du train. "Nos contrôleurs assurent de nombreuses missions", indique la direction régionale Pays de la Loire de la SNCF, "et sur un trajet de 55 minutes, il n'est pas facile de contrôler 500 voyageurs. Néanmoins, ces contrôles avant la montée ne veulent pas dire qu'on ne pourra pas être contrôlé une deuxième fois, par exemple pour vérifier les cartes de réduction".