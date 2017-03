Bientôt des rames TGV sur la ligne POLT ?

Et si des rames TGV roulaient bientôt sur la ligne POLT entre Paris et Limoges ? C'est le projet défendu par des Limougeauds qui ont lancé une pétition en début d'année. L’idée est de récupérer les rames qui vont être remplacées lors du lancement de la LGV entre Bordeaux et Tours.

La ligne LGV entre Bordeaux et Tours accueillera ses premiers voyageurs à partir de début juillet. Pour accompagner cette nouvelle infrastructure, la SNCF va progressivement changer les rames TGV qui circulent sur cet axe. L’idée du collectif Limougeaud, c'est de convaincre l'Etat et la SNCF de redéployer une partie de ces 43 rames sur la ligne POLT, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse.

Un gain potentiel d'une demie heure entre Limoges et Paris !

Techniquement, cela ne pose pas de problème selon les anciens cadres de la Société Nationale de Chemin de Fer, qui militent en ce sens. Selon eux, cela permettra de rouler 20 km/h plus vite sur une grande partie du parcours. A l'issue des travaux de régénération des voies déjà engagés sur la ligne POLT, le temps parcours pourra être réduit d'une demi-heure entre Limoges et Paris. Une idée totalement neutre en termes de coût, et qui au-delà du gain de temps, permettra de gagner en confort et en image, alors que le projet de LGV Limoges-Poitiers n'est pas prêt de voir le jour.

Nombreux soutiens locaux pour l'arrivée de rames TGV sur le Polt

A priori, cela n'aurait aucun impact sur le prix du billet. Il s’agit clairement, pour ceux qui défendent cette idée, d'une mesure de bon sens. Nombreux sont ceux qui lui apportent leur soutien. Notamment la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Vienne, l'Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière, ou encore l'association de consommateurs Familles Rurales.

Sachant que l'idée est d'en faire profiter tout le Limousin et les départements alentours traversés par le POLT, qu'il s'agisse de l'Indre ou du Lot. Mais il faut aller vite. D'autres régions pourraient être intéressées. Un courrier a été envoyé à Michel Delebarre, chargé par le gouvernement Valls, de réfléchir à l'accessibilité du Limousin, et qui sera de passage à Limoges ce mois-ci. Le président de la région Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, a déjà estimé qu'il s’agit d'une "très bonne idée".