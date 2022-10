Bientôt des routes plus vertes dans le département de l'Indre ?

Chaque année, le département de l'Indre s'attèle à la réfection de près de 350 km de route, ce qui correspond à 5% de son réseau. Mais face à la flambée des coûts des matières premières, il réfléchit de plus en plus à de nouveaux process plus économiques.

Cet été, la D925, la route entre Mezières-en-Brenne et Châteauroux, a été entièrement refaite. Plusieurs kilomètres de tronçons ont été décapés puis recoulés. L'enrobé tout neuf devrait tenir une quinzaine d'années et assurer davantage l'adhérence des véhicules. "Ce sont des travaux d'entretien. A tour de rôle, nous refaisons quelques uns des 5.000 km de route du département" précise Christophe Courtemanche, directeur en charge des routes pour le Conseil départemental de l'Indre. Au total, le département prévoit une enveloppe de 18 à 20 millions d'euros par an.

Enrobé à froid et matière recyclée

Mais la flambée des matières premières et la crise du pétrole obligent à chercher de nouvelles solutions. "L'enrobé, cette matière qui recouvre la route, est faite à base de goudron, donc de pétrole. Pour l'économiser, on réutilise par exemple une partie de l'ancienne couche lorsque l'on recrée un nouvel enrobé". Aujourd'hui, les enrobés sont ainsi composés à 20% de matériaux recyclés et pourraient atteindre les 50% dans les années qui viennent.

Autre piste de développement, l'utilisation d'enrobé à froid. "Avant, on se servait toujours d'enrobé à chaud, qu'on fabriquait à 180° et qu'on mettait en process à 130° environ. Aujourd'hui, on est sur de l'enrobé tiède ou froid. Ce sont des économies ! " Mais cet enrobé à froid ne peut pas être déployé sur les routes à trop haute fréquentation.

Par soucis écologique et économique, les services du département fauchent également les bas côtés plus tardivement, "et cela n'a pas de conséquences sur l'accidentologie selon les statistiques que nous disposons". Et ils travaillent à de nouvelles techniques pour tailler les haies sans trop de dommages. Pour que les routes du département soient chaque année un peu plus vertes...