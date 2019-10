Bientôt des TGV Ouigo entre Lyon centre et Paris centre avec des prix à la baisse

La SNCF, via sa filiale à bas coût Ouigo, va lancer des liaisons TGV entre Lyon-Perrache, Lyon-Part-Dieu et Paris-Gare de Lyon. Trois allers-retours seront proposés dès le 1er juin 2020 avec des prix annoncés dès 16 euros pour un adulte et 8 euros pour un enfant.

Selon le journal Le Monde, la SNCF va étendre ses lignes TGV à bas coût "Ouigo" dès le 1er juin 2020 et desservir les gares de Lyon-Perrache et Lyon-Part-Dieu à Paris-Gare de Lyon. Une liaison existait jusque-là entre Lyon-Saint-Exupery (30 kilomètres du centre de Lyon), Marne-la-Vallée (45 kilomètres de Paris) et l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

La SNCF prévoit dans un premier temps trois allers-retours quotidiens, tôt le matin ou tard le soir. Paris-Lyon est aujourd'hui la ligne la plus empruntée et Lyon devient le cinquième grand centre-ville à être directement relié en TGV à Paris en Ouigo, après Bordeaux, Rennes, Strasbourg et Marseille. La filiale de la SNCF aux couleurs rose et bleu pourrait aller au-delà de ses objectifs en 2019 en ayant transporté près de 18 millions de passagers soit 15 % du trafic général grande vitesse.

Des prix plus bas pour faire face aux concurrents

Les prix proposés seront plus bas que pour les trajets en TGV classiques "InOui". Ils débuteront dès 16 euros pour un adulte et 8 euros pour un enfant. Cette portion ferroviaire entre Paris et Lyon sera bientôt courtisée par deux nouveaux concurrents de la SNCF, italien et espagnol, : Trenitalia via sa filiale Thello qui va relier Paris et Milan deux fois par jour en 2020, et Renfe qui arrivera en 2021. De quoi offrir aux voyageurs des nouvelles offres et prix en baisse.

Les horaires des Ouigo au départ de Lyon-Perrache et Lyon-Part-Dieu vers Paris

Dès le 1er juin 2020, trois allers-retours quotidiens seront proposés vers Paris-Gare de Lyon depuis Lyon-Part-Dieu et Lyon-Perrache.

9h17 à Lyon-Perrache et 9h25 à Lyon-Part-Dieu

à Lyon-Perrache et à Lyon-Part-Dieu 15h35 à Lyon-Perrache et 15h43 à Lyon-Part-Dieu

à Lyon-Perrache et à Lyon-Part-Dieu 21h21 à Lyon-Perrache et 21h29 à Lyon-Part-Dieu

Les horaires des Ouigo au départ de Paris-Gare de Lyon vers le centre de Lyon

6h26

12h30

18h35

Toujours des liaisons entre Lyon-Saint-Exupéry, Marne-la-Vallée, Roissy-CDG

Trois allers-retours quotidiens seront toujours proposés au départ de Marne-La-Vallée vers Lyon-Saint-Exupéry et Lyon-Part-Dieu. De même pour deux allers-retours quotidiens entre Roissy-Charles-De-Gaulle vers Lyon Saint-Exupéry et Lyon-Part-Dieu.

Les centre-villes desservis par les TGV Ouigo au 1er juin 2020

Les villes desservies par Ouigo au 1er juin 2020 © Radio France - Denis Souilla

Les destinations desservies par Ouigo