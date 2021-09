La SNCF va lancer des nouveaux Ouigo, roses, à partir de l'an prochain entre Paris, Le Mans et Nantes. Ils rouleront à la vitesse "classique" et les billets coûteront entre 10 et 30 euros.

Bientôt des trains roses à petite vitesse et petits prix entre Paris, Le Mans et Nantes

Au printemps 2022, la SNCF va lancer ses nouveaux Ouigo, ses trains à bas coûts. Ceux-là seront roses et ils rouleront à petite vitesse, notamment entre Paris, Le Mans et Nantes au départ de la gare d'Austerlitz. Le trajet durera de 3h30 à 4h15 (pour aller jusqu'à Nantes), en fonction des arrêts dans les gares intermédiaires. La SNCF promet "des prix très bas et fixes, jusqu'au dernier moment" pour concurrencer la route et notamment les cars Macron.

Des billets de 10 à 30 euros

Ces nouveaux Ouigo "vitesse classique" seront en fait des trains Corail rafraîchis et donc repeints en rose, avec un liseré bleu. Il n'y aura qu'une seule classe et les billets coûteront entre 10 et 30 euros, en fonction des horaires du voyages, en heures de pointe ou en heures creuses. "L'ambition est de vendre 65% des billets à moins de 20 euros", assure la SNCF. Le billet enfant coûtera, lui, 5 euros et il y aura des options, comme pour les bagages.

Une expérimentation jusqu'en 2024

Au total, il y aura trois allers-retours par jour sur la ligne Paris-Nantes, soit 3.840 places. L'objectif affiché est d'1,2 million de voyageurs l'an prochain. L'expérimentation doit durer deux ans, jusqu’en 2024, pour voir si le modèle fonctionne économiquement.