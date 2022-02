Bientôt des travaux pour réduire les bouchons sur la route de l'aéroport Marseille-Provence

Cette route de l'aéroport entre Marseille et Marignane via l'autoroute A7 et la D9 est l'une des plus embouteillées des Bouches-du-Rhône. Le département a présenté ce jeudi les travaux qui doivent permettre de fluidifier la circulation des cars. Le chantier va s'étaler jusqu'en 2024.