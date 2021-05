Bientôt des trottinettes électriques en libre-service à Roubaix

La ville de Roubaix se met à la trottinette électrique ! La commune a lancé, le 28 avril, un appel aux opérateurs, pour mettre en place un service de trottinettes et de vélos à assistance électrique en libre service. Il en existe déjà à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, mais pas encore dans le Nord.

La ville de Roubaix a lancé un appel aux opérateurs. L'objectif est de mettre en place un service de trottinettes, et de vélos à assistance électrique, en septembre 2021 (photo d'illustration)

Elles ont déjà conquis les rues de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille : les trottinettes électriques en libre-service vont faire leur apparition pour la première fois dans la métropole lilloise, à Roubaix.

La ville a lancé, le 28 avril 2021, un appel aux opérateurs pour qu'ils fassent une proposition de service, qui comprendra des trottinettes électriques et des vélos à assistance électrique. Chacun pourra les louer le temps d'un trajet.

Il y a une demande de plus de mobilités douces

Pour Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix chargé des mobilités et de la transition écologique, la ville est la première à se lancer car "c'est dans l'ADN de Roubaix d'être dans l'innovation. Il y a une demande de plus de mobilités douces. Aujourd'hui, prendre sa voiture à travers la ville, ce n'est pas forcément plus rapide que prendre un vélo ou une trottinette".

ECOUTEZ : Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix chargé des mobilités et de la transition écologique Copier

Rencontré sur la Grand-Place en pleine heure de pointe, Ibrahim, 16 ans, fait la plupart de ses trajets en trottinette électrique. La sienne n'est plus de première jeunesse, mais elle a quand même coûté 400 euros à l'achat : "c'est cool la trottinette, ça pollue moins. Il devrait y en avoir plus dans les grandes villes. Mais après, il faut voir le coût, ce serait dommage que ce soit trop cher".

Quels tarifs ? Quel stationnement ?

En fonction de l'opérateur choisi, le prix sera d'un euro la location, plus 15 à 20 centimes par minute. Il y aura des abonnements possibles. L'autre grande question, c'est celle du stationnement de ces ces trottinettes. La ville de Roubaix ne veut pas les voir, comme à Paris, joncher les trottoirs.

"Il y aura des stations, des endroits très précis", promet Alexandre Garcin, "on fixera aussi des règles : par exemple on devrait brider la trottinette à 6 ou 7 km/h dans le centre-ville, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur la sécurité des piétons. La circulation sera interdite dans le parc Barbieux".

Entre 300 et 500 trottinettes

L'objectif de la ville, qui précise que ce service ne lui coûtera rien, c'est d'avoir entre 300 et 500 trottinettes, et une centaine de vélos à assistance électrique. Andrea, une habitante de Roubaix, se voit bien en emprunter pour aller au travail, car elle met actuellement une heure en transports en commun : "ça va donner un meilleur esprit à notre ville, une meilleure image, ce sera plus écologique".

Les opérateurs ont jusqu'au 28 mai pour se faire connaître. Une fois choisi, une expérimentation d'un an aura lieu à partir du mois de septembre 2021, qui aura pour vocation d'être pérennisée, et pourquoi pas, servir de modèle à un projet à l'échelle de la métropole lilloise.

ECOUTEZ : reportage à Roubaix Copier