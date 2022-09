Vélos électriques, nouvelles stations : tout ce qui change bientôt pour les Vélôtoulouse

Voilà qui vous soulagera sans doute si vous avez l'habitude de monter la pente de l'avenue de la gloire, ou de Jolimont : bientôt des vélos électriques seront disponibles en libre-service à Toulouse. Un appel d'offres est en cours pour renouveler la gestion des Vélôtoulouse. Avec deux objectifs : étendre le réseau, et proposer des vélos électriques en complément des vélos "classiques". Ces nouveaux vélos - bleus ! et non rouges comme les vélos mécaniques - seront disponibles à partir de 2024.

Des nouveaux secteurs couverts

Les quartiers qui n'étaient pas pourvus le seront, par exemple au Nord les quartiers Paléficat et Grand Selve. Mais le réseau va aussi s'étendre au delà des limites de Toulouse, dans les communes limitrophes qui font partie de la Métropole. La liste précise des communes concernées doit encore être finalisée, mais certaines ont déjà exprimé leur intérêt : Balma, Saint-Orens, ou encore Aucamville.

Au total, on comptera 75 nouvelles stations hors Toulouse, et 117 nouvelles stations créées à Toulouse même. L'idée est de développer la pratique du vélo. En 2021, on comptait 3,5 millions de déplacements en Vélotoulouse.

La moitié du parc passe à l'électrique

A Toulouse, des vélos en libre-service sont proposés depuis 2007. Déjà envisagé en 2015, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour passer à l'électrique ? Il fallait attendre la fin de la concession pour relancer l'offre, explique Maxime Boyer, adjoint à la mairie en charge du vélo. La moitié des 3 300 vélos proposés à Toulouse partir d'avril 2024 seront électriques "on pourra atteindre à terme 75% de vélos à assistance électrique" précise l'élu.

Il y aura différence de prix entre vélo électrique et vélo mécanique. L'abonnement sera plus cher pour un vélo avec assistance, mais il sera toujours possible de conserver une offre 100% mécanique. On ne connait pas encore les futurs tarifs, car pour le moment la procédure d'appel d'offres est toujours en cours.

Les bornes des 283 stations existantes vont être transformées pour pouvoir accueillir des vélos électriques. Entre le 2 mai 2024 et jusqu'à fin juin, les stations actuelles seront enlevées puis réinstallées. En septembre 2024, les premières nouvelles stations seront mises à disposition (142 stations rénovées, et 117 nouvelles stations).

Il faudra attendre la fin de l'année 2024 pour la mise à disposition du total des 400 stations prévues à Toulouse (près de 500 stations à l'échelle de la Métropole). Au final, là où l'on compte aujourd'hui 2 600 vélos, il en est prévu à cet horizon 4 500 (dont 3 300 rien qu'à Toulouse).

Attention au passage à l'électrique

Passer à l'électrique alors qu'on a toujours fait du vélo classique, cela peut être un peu impressionnant. Thibault, dans son magasin Ecox à Toulouse, au métro Palais de Justice, prévient les novices : "les freins peuvent être plus performants, il faut faire attention parce que le vélo est maintenu à 25 km/h, et ça peut être très rapide en cas de circulation dense". Ce spécialiste de l'électrique conseille d'avoir "tout le temps les mains sur les freins". Il va même jusqu'à estimer que cela pourrait être judicieux de "mettre en place des formations à la demi-journée, notamment pour les personnes âgées".