Location de vélos et nouvelles lignes de bus : bientôt du nouveau dans les transports en commun du Grand Reims

Le choix du nouveau gestionnaire des transports en commun du Grand Reims sera acté ce jeudi 14 septembre.

Il sera voté en conseil communautaire jeudi. Et c'est bien Transdev qui sera chargé de gérer les transports en commun du Grand Reims dans les années à venir. Nous avons eu accès à des documents qui prouvent qu'il s'agit bien du concessionnaire retenu par la communauté urbaine parmi les trois offres reçues. C'est déjà Transdev qui gère les transports dans la communauté urbaine mais son contrat avait été dénoncé parce qu'il n'était plus applicable avec les 143 communes actuelles du Grand Reims. C'est donc un nouveau contrat qui va être signé, avec son lot de nouveautés.

Sept nouvelles lignes non-urbaines régulières

Concernant le tramway rien ne change. Pour ce qui est du bus en revanche, plusieurs nouveautés sont prévues : une ligne régulière entre la gare Champagne-Ardenne TGV et Verzy à partir de mai 2024, sept lignes non-urbaines régulières qui permettront de rallier le centre de Reims depuis des communes plus excentrées, et deux lignes à haut niveau de service, c'est à dire avec des voies dédiées, qui seront opérationnelles en septembre 2025.

Du transport à la demande la nuit et dans les zones d'activité

Le transport à la demande sera aussi développé avec un nouveau service de nuit et un service dans les zones d'activités Farman, Croix-Blandin et Bazancourt. Les réservations pourront se faire sur l'application mobile, sur internet ou par téléphone jusqu'à 30 mn avant le déplacement souhaité. Les transports dédiés aux personnes à mobilité réduite seront eux aussi renforcés. Et pour faciliter les déplacements, deux nouveaux parking relais seront créés en lien avec les lignes non-urbaines.

Des vélos en location

L'autre nouveauté concerne le développement du vélo. Un service de location de vélos devrait être lancé au deuxième trimestre 2024, avec dans un premier temps une flotte de 800 vélos minimum dont 575 à assistance électrique et 80 vélos pliables, mais aussi cent vélos classiques sans assistance, cinq vélos cargo, deux tandems, huit vélos accessibles aux personnes handicapées, dix vélos pour enfants et vingt vélos longtail (vélos allongés à l'arrière). Tous seront disponibles pour des locations moyenne ou longue durée, de 1 à 6 mois, renouvelables jusqu'à 1 an maximum. Vous pourrez louer aussi certains équipements comme des casques, sacoches ou sièges enfants. La nouvelle offre prévoit aussi un service de consignes à vélo à partir de septembre 2025.

Nous n'avons pas pour l'instant le détail des tarifs et le contrat reste quoi qu'il en soit encore modifiable, mais il est prévu pour 6 ans, à compter de janvier 2024. Le Grand Reims s'engage à verser 59,6 millions d'euros par an à Transdev qui prévoit, de son côté, 18,3 millions d'euros de recette moyenne annuelle et une hausse de la fréquentation de 43% sur la durée du contrat.