Bientôt la fin de la grève dans les transports à Clermont-Ferrand ?

La grève dans les transports à Clermont-Ferrand est entrée ce mardi dans son sixième jour. Avec quasiment aucun tramway et aucun bus en circulation depuis le jeudi 1er septembre. Alors que le dialogue entre les salariés grévistes et la direction semble dans l'impasse, un accord pourrait être trouvé ce mardi selon Blandine Galliot. La présidente de la T2C invitée ce mardi de la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne.

"Nous avons conscience que les usagers sont fortement pénalisés. Cela montre le caractère essentiel de ce service public auquel on ne fait peut-être pas assez attention au quotidien. Aujourd'hui l'objectif est de trouver une sortie le plus rapidement possible pour permettre la reprise d'exploitation. On est dans le dialogue avec les organisations syndicales. Nous sommes dans une phase de discussion. Aujourd'hui les propositions faites par les deux parties tendent à converger de plus en plus. Il est possible que dans la journée une issue soit trouvée. Elle ne l'est pas à l'heure où je vous parle mais on est proche de la conclusion c'est une certitude".

De leur côté les organisations syndicales doivent indiquer en fin de matinée si elles poursuivent le mouvement.