Bientôt la fin de la première classe dans les TER entre Le Mans et Château-du-Loir

C'est une petite victoire pour les usagers de la ligne TER qui relie Le Mans et Château-du-Loir. La Région Pays de la Loire s'est engagé à supprimer la première classe pour quatre trajets quotidiens. Cette mesure n'est pas encore effective... mais elle est très attendue ! Elle permettra de libérer 20 sièges, ce qui n'est pas négligeable pour cette ligne souvent bondée aux heures de pointe.

ⓘ Publicité

Pour environ 200 personnes, les TER entre Le Mans et Château-du-Loir sont essentiels. Ils leur permettent d'aller tous les jours au travail. Problème : il manque des rames, les places sont vite prises d'assaut et de nombreux usagers doivent rester debout le temps du trajet.

Pour répondre à cette situation la Région s'est engagée supprimer la première classe pour les trains qui partent de Château-du-Loir à 6h30 et 7h45. Mais aussi pour les TER qui quittent Le Mans à 17h20 et 18h19. Des horaires plus ou moins bien choisis selon Emmanuel Bouchenard, membre du collectif des usagers des TER de la ligne entre Le Mans et Château-du-Loir. "Le premier train du matin n'est pas spécialement bondé. En revanche, le suivant de 6h47 est souvent complet il aurait fallu le banaliser mais ce n'a pas été décidé. Pour les trains du soir c'est justifié."

"C'est une solution dans l'urgence"

Cette mesure ne doit pas masquer la réalité selon cet usager. "C'est une solution dans l'urgence. Les autorités essaient de pallier un retard d'au moins une vingtaine d'années dans les transports en commun. Il faut acheter du matériel parce que les trains ne sont pas adaptés à recevoir la fréquentation qu'il y a et qui va continuer à augmenter avec l'inflation sur le prix des carburants."