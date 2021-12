Bientôt la fin des camions sur la RD675 entre Maison Brûlée et Bourg Achard ?

Pour éviter de payer le péage de l'A13, plus d'un millier de camions empruntent chaque jour la RD675, entre le carrefour Maison Brûlée et Bourg Achard. Les maires des communes traversées veulent interdire la circulation aux poids lourds en transit et le Département de l'Eure a décidé de les y aider.

"Regardez l'allure!", se désole Sandrine Menniti. Des camions qui roulent bien au dessus des 50km/h réglementaires, la maire de Saint Ouen de Thouberville en voit passer tout le temps. Ils sont 1.200 à emprunter quotidiennement la RD675, du carrefour Maison Brûlée à Bourg Achard, pour éviter de payer le péage. Et le chiffre peut monter à 1.900 les jours de grande affluence.

A Saint-Ouen, maisons et commerces bordent la route. Florence, la gérante de la maison de la presse, évoque "un ballet incessant". Et d'ajouter : "Ils roulent à une vitesse ! Les petits vieux, quand ils se mettent à traverser, je les regarde parce que je me dis qu'il y en a un qui va se faire...", dit-t-elle sans terminer sa phrase. Et si encore ils étaient sympas ces routiers! Mais même pas à en croire Gilbert, qui habite Saint Ouen depuis 13 ans : "Ils vous poussent aux fesses, c'est tout juste si ils ne poussent pas la voiture!"

Cette multitude de camions entraîne aussi de la pollution et des nuisances sonores, comme en témoigne Véronique Legrand, la pharmacienne : "Ça fait un bruit incroyable. Moi, j'ai habité au dessus pendant quelques années, il était impossible d'avoir les fenêtres ouvertes. Et c'est quelque chose qui monte en puissance, donc c'est de plus en plus compliqué." En effet, selon un récent comptage, le trafic sur cette portion de la D675 a bondi de 17% en trois ans.

Ces camions conteneurs roulent vers le port du Havre ou en viennent, et parfois dès 4 heures du matin. Les transporteurs assurent aux élus qu'ils sont prêts à payer le péage, mais pas leurs chauffeurs. C'est en tout cas les propos qui ont été rapportés à Sylvain Bonenfant, le maire de Caumont, une autre des communes concernées : "Certains nous ont dit préférer passer par là parce qu'ils mettaient plus de temps pour faire le trajet et qui dit plus de temps dit rémunération complémentaire."

Il va falloir blinder cet arrêté - Sylvain Bonenfant, conseiller départemental du canton

Les élus du secteur se mobilisent en vain sur le sujet depuis 7 ans. Mais les choses pourraient évoluer, avec la création prochaine d'une commission départementale de sécurité routière, chargée de réfléchir à un arrêté pour interdire la circulation des poids lourds en transit sur cette partie de la départementale. Le président du Département de l'Eure, Sébastien Lecornu, en a fait la demande au préfet et, lorsque cette commission sera créée, le dossier de la RD675 sera le premier étudié.

D'ici là, comme dit Sylvain Bonenfant, également conseiller départemental du canton de Bourg Achard, "il va falloir blinder cet arrêté pour éviter qu'il soit attaqué au tribunal administratif". Les quatre communes concernées (Saint-Ouen de Thouberville, Caumont, La Trinité de Thouberville et Bosgouet) doivent remonter leurs arguments d'ici le 15 décembre pour constituer cet arrêté. Ensuite, un avocat spécialisé sera sollicité par le Département de l'Eure pour rédiger un document qui soit le plus solide juridiquement. Sylvain Bonenfant a l'espoir de voir "le dossier instruit dans six mois".

Et si l'arrêté est retoqué par la justice administrative, la maire de Saint-Ouen, Sandrine Menniti, a une autre solution: profiter de la renégociation des tarifs entre l'Etat et les sociétés d'autoroute en 2023 pour "enlever le péage de Bourg Achard, ce qui réglerait les soucis des communes, des administrés et des routiers." D'autant qu'avec le contournement de Bourg Achard, en place depuis le 26 novembre, les élus craignent encore plus de poids lourds sur la RD675 étant donné qu'ils ne passent plus par le centre-ville et ne sont donc plus ralentis. En attendant, la maire de Saint-Ouen va abaisser la vitesse des camions à 30km/h dans sa commune.