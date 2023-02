EN IMAGES - Le plan incliné de Saint-Louis Arzviller fait des travaux de sécurité avant la réouverture

A quelques centaines de mètres en amont du plan incliné de Saint-Louis Arzviller, une grue positionne au dessus du canal la pièce maitresse du chantier de Voies navigables de France , ce mardi matin. Une vanne métallique de 17 tonnes, 12m de large, 4m de hauteur. Du sur mesure.

"L’opération se passe bien", dit avec le sourire Olivier Christophe, le responsable maitrise d’ouvrage de VNF qui a piloté ce projet à 1,8 millions d’euros. C’est l’aboutissement de plusieurs années d’études et d’un chantier entamé en novembre dernier. Il a nécessité une mise à sec du canal sur 3km, une pêche de sauvegarde pour préserver près de deux tonnes de poissons, la préparation des fonds et des abords en béton pour accueillir la vanne métallique et l’arrêt du plan incliné pendant plusieurs mois.

Un robinet d’arrêt d'urgence

Cette nouvelle vanne assure une meilleure sécurisation de l’ascenseur à bateaux. "C’est un robinet d’arrêt d’urgence qui nous permet de couper l’arrivée d’eau en cas d’incident sur le bac du plan incliné", dit Philippe Thenoz, directeur territorial adjoint de VNF Strasbourg. Si une fuite incontrôlée survenait "cela entrainerait la vidange de tout le canal amont vers la vallée. Pour éviter de noyer la vallée, nous avons donc ce robinet", dit-il. La vanne permettra aussi d’assécher les abords du plan incliné pour des opérations de maintenance ou de nettoyage.

Installation d'une vanne de sectionnement en amont du plan incliné de Saint-Louis Arzviller © Radio France - Vianney Smiarowski

Eviter le scénario catastrophe

L’idée de cette vanne de sectionnement est née des suites de l ’accident du 4 juillet 2013 . L’une des portes du plan incliné s’était mal refermée, un bateau était resté coincé et des centaines de mètres cube d’eau s’étaient échappés en direction de la vallée, avec un risque important d’inondation et l’évacuation d’une partie des habitants.

"Pour avoir connu ce qui s’est produit à l’époque où cet ouvrage n’existait pas, c’était juste totalement dramatique", se souvient Christian Untereiner, le président de la Communauté de communes du Pays de Phalsbourg. "On était dans l’esprit du mauvais film catastrophe", dit-il.

"Aujourd’hui, je pense que cet ouvrage représente une garantie de sécurité pour les plaisanciers mais aussi pour les touristes", dit aussi Christian Untereiner. Le plan incliné de Saint-Louis Arzviller est un véritable fleuron de l’activité touristique du secteur. Passage emblématique du canal de la Marne au Rhin depuis plus de 50 ans, cet ouvrage labellisé Architecture contemporaine remarquable est emprunté par plus de 8000 bateaux et visité par plus de 70 000 personnes à l'année.

Plan incliné de Saint-Louis Arzviller © Radio France - Vianney Smiarowski

Reste maintenant la phase de test de cette nouvelle vanne de sectionnement, dans les prochaines semaines. Ensuite, le plan incliné pourra reprendre du service pour le début de la saison. Ouverture prévue en avril prochain.

