Bientôt le bout du chemin pour le déclassement de la route nationale 162 en Mayenne

C'est un dossier qui met beaucoup de temps à être bouclé : le déclassement de la route nationale 162 en route départementale. En 2019, le gouvernement avait annoncé que l'Etat allait transférer la gestion de cet axe au département de la Mayenne. Ce projet doit permettre de réaliser des travaux de 2x2 voies entre la Mayenne et le Maine-et-Loire. Mais depuis trois ans, rien n'a avancé. Une nouvelle commission doit se réunir fin septembre pour enfin acter le déclassement de la RN 162.

En 2019, Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne, avait rencontré à Nantes le Premier ministre de l'époque Édouard Philippe pour la signature officielle du Contrat d'avenir des Pays de la Loire. Après l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame des Landes par l'État un an plus tôt, des mesures de compensations ont en effet été promises à la région Pays de la Loire.

Dans ce cadre, la gestion de la route nationale 162 en Mayenne revenait au conseil départemental, ce qui avait constitué un pas important pour l'aménagement en 2x2 voies et pour faciliter le raccordement avec Angers et Nantes. "Je me réjouis du dialogue empreint de respect et de confiance qui a prévalu entre l'État et les collectivités ligériennes unis dans un même destin pour porter un projet collectif et ambitieux pour l'avenir des Pays de la Loire" avait commenté Olivier Richefou.