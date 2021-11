Bientôt le bout du tunnel pour des dizaines de plaisanciers bloqués à Beaucaire depuis près de deux ans. Les travaux de rénovation de l'écluse du Nourriguier viennent enfin de débuter. Cette écluse qui relie le port de Beaucaire au canal du Rhône à Sète est fermée depuis début 2020 en raison de sa vétusté. Ce passage de 80 mètres de long et 12 mètres de large constitue la seule sortie vers la Méditerranée pour les 230 bateaux amarrés dans le port de Beaucaire.

Le chantier consiste à remplacer les deux portes à vantaux de l’écluse et à rénover le génie civil. A la suite de deux avaries survenues en 2019, Voies navigables de France (VNF) avait été contraint de fermer l’écluse au regard de l’état de dégradation de l’ouvrage et de l’impossibilité de garantir la sécurité des navigants et riverains. "Selon les expertises techniques, il n’était pas possible de réparer temporairement l’écluse le temps de lancer le chantier de réhabilitation complète. En raison de la taille de l’écluse et de la complexité des opérations à mener liée à la nécessité de s’adapter à un ouvrage ancien, les travaux ont nécessité de nombreuses et longues études préalables" explique VNF.

Les travaux vont durer sept mois et, en principe, la navigation pourra reprendre en mai 2022. Le coût de ce chantier s'élève à trois millions d'euros

Les bateaux amarrés dans le port de Beaucaire © Radio France - Hervé Sallafranque