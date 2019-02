Bientôt le retour à la normale sur le pont de l'île de Ré

Île de Ré, France

Retour à la normale le 15 février sur le pont de l'île de Ré ! Promesse faite lundi par le conseil départemental de la Charente-Maritime, propriétaire de l'ouvrage. "Après la Saint-Valentin, on est bien" assure Lionel Quillet, vice-président du conseil départemental, et patron de la communauté de communes rétaise. La limitation à 50 km/h, décidée depuis le mois de septembre, sera levée, ainsi que l'interdiction de circuler pour les convois de plus de 38 tonnes.

Car d'ici là, le câble de précontrainte qui a cédé à la fin de cet été aura été remplacé et mis en tension. Un remplacement en cours cette semaine. 35 personnes sont à pied d'oeuvre six jours sur sept à l'intérieur de l'ouvrage. Un chantier à 2,5 millions d'euros, qui sera financé par le péage du pont.

Nicolas Coevoet, responsable des travaux pour la société Freyssinet, indique le point où les torons (fils de fer) entrent dans leur gaîne en plastique. © Radio France - Julien Fleury

Le remplacement du câble endommagé est en cours

Nous entrons à l'intérieur du pont de Ré. En marchant dans le tablier, on aperçoit bien de chaque côté les gros câbles de précontrainte, qui assurent la stabilité de l'ouvrage. Six de chaque côté. st l'un de ces câbles qu'il faut remplacer. Après 700 mètres de marche à l'intérieur du pont, on y est: "D'abord on a mis en place la gaine extérieure, explique Nicolas Coevoet, responsable des travaux pour la société Freyssinet. Ce sont des tronçons de six mètres qu'on a soudés entre eux, pour en faire un tube de 250 mètres", la longueur à remplacer.

Dans cette gaîne, depuis ce week-end, les ouvriers placent un à un des torons, fils de fer de l'épaisseur d'un doigt. Quinze en tout. Beaucoup plus résistants à la rouille que ceux du câble qui a cédé, grâce à des protections renforcées en plastique. "Une fois que ces fils seront tous en place, on coulera du ciment à l'intérieur de la gaine. Cela permettra de les maintenir en place pour les tendre avec un vérin." Une mise en tension prévue pour le 14 février, et qui permettra presque immédiatement de rétablir une circulation normale sur le pont.

35 personnes travaillent depuis deux mois à l'intérieur du pont de Ré. Six jours sur sept, avec deux équipes par jour. © Radio France - Julien Fleury

Un système de surveillance continue

Dans le même temps, d'autres spécialistes auscultent un à un tous les câbles du pont, grâce à un système à ultrasons. "Nous avons plus de 13.000 fils à mesurer, rappelle Hélène Randon qui supervise les opérations pour la société Sixense. Les ultrasons nous permettent d'envoyer une onde dans le câble, et lorsque l'onde détecte une anomalie, elle est renvoyée vers le capteur."

Une vérification qui touche elle aussi à sa fin. Et pour l'instant, seuls quelques fils présentent un défaut. Pas de quoi mettre en danger la sécurité, selon Pierre-Marie Audouin-Dubreuil, directeur adjoint des services au conseil départemental : "Ce sont des choses qui vont être analysées tranquillement dans les mois qui viennent. Est-ce qu'il faut remplacer ces câbles, ou est-ce qu'un suivi est suffisant ? Pour l'instant on est largement dans les marge de sécurité."

Sous la supervision d'Hélène Randon de Sixense, des petits boîtiers bleus posés un peu partout sur les câbles du pont. Leurs micros détecteront toute éventuelle rupture de fil de fer. © Radio France - Julien Fleury

Un suivi de la sécurité du pont qui se fera désormais en temps réel. La société Sixense pose partout sur les câbles des petits boîtiers bleus, un système de détection acoustique. "Ce sont des petits micros, précise Hélène Randon. Et si de nouveau des fils venaient à rompre, alors on l'entendrait immédiatement."