Bientôt moins de dessertes TGV dans 8 villes du Nord-Pas-de-Calais ?

La direction régionale de la SNCF va rencontrer des élus locaux de la région d'ici la mi-mars. Et les maires ne s'attendent pas à de bonnes nouvelles pour les liaisons directes vers Paris.

Lille, France

On tremble aujourd'hui dans 8 villes du Nord-Pas-de-Calais desservies jusque-là par des liaisons directes avec la capitale : Lens, Béthune, Hazebrouck, Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Douai et Valenciennes. Tous les maires de ces villes moyennes ont été contactés par la SNCF pour caler des rendez-vous avec le directeur régional de l'entreprise publique. Ce qui n'augure rien de bon pour le maire PS de Douai, Frédéric Chéreau :

Je crains le pire. Une baisse ou une suppression des dessertes TGV, ce serait un vrai handicap, une vraie perte d'attractivité.

Frédéric Chéreau, maire (PS) de Douai © Radio France - Stéphane Barbereau

L'élu local insiste sur le rôle important de sa ville, 40 000 habitants, au coeur d'une agglomération de 200 000 habitants : siège de cour d'appel, ville universitaire, pôle tertiaire important. Pire, un nouveau quartier doit voir le jour ces prochaines années autour de la gare avec un centre de formation d'apprentis, un hôtel, des entreprises. Et puis il y a aussi le centre-ville de Douai, dont les commerces souffrent ces dernières années : "ce serait surprenant que l'Etat dise d'un côté on accompagne le développement des villes moyennes, explique Frédéric Chéreau, mais d'un autre côté on vous enlève l'un de vos principaux atouts qui permettent d'attirer des cadres, des chefs d'entreprises".

Un trajet nettement rallongé avec une correspondance

Aujourd'hui, on compte 14 liaisons directes en TGV entre Douai et Paris soit 1h13 de trajet contre 1h40 à 2h30 en cas de correspondance avec Lille. Stéphane, avocat parisien, sort du TGV de 11h59 en gare de Douai, il vient régulièrement plaider à la Cour d'appel :

C'est très confortable, très direct. On pourrait venir en véhicule mais ça nous doublerait notre temps de trajet.

En janvier 2019, on compte 14 dessertes directes en TGV entre Paris et Douai © Radio France - Stéphane Barbereau

Face au parvis de la gare, Frédéric, le patron du restaurant La Cosenza, espère que les dessertes seront maintenus :

ça nous inquiète parce qu'on aura moins de monde : des avocats, des hommes d'affaires de Paris qui viennent travailler avec des entreprises du Douaisis.

Valenciennes déjà amputé de TGV il y a 20 ans

Le Valenciennois est une terre de l'industrie ferroviaire (usine Alstom, Bombardier, agence européenne ferroviaire), cela n'empêche pas la ville d'être menacée par une baisse des dessertes en TGV. Laurent Degallaix ne veut pas entendre parler de correspondance avec Lille qui ferait passer le trajet vers Paris de 1h47 avec une liaison directe à 2h voire 2h30 :

Il ne faut pas que ce soit rendez-vous en terre inconnue lorsque vous venez à Valenciennes.

Le maire de Valenciennes craint que "cela ne favorise la bagnole ou que les gens détournent le regard de Valenciennes pour implanter une entreprise en se disant c'est moins bien desservi donc on ne va pas y aller. C'est juste aberrant".