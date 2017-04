Strasbourg-Kehl : bientôt remplacé par le tram, le bus 21 vit ses dernières heures

Vendredi soir circulera le dernier bus 21, qui relie chaque jour Strasbourg à Kehl (Allemagne). La ligne sera remplacée par le tram, qui desservira la gare de Kehl à partir de samedi.

"Je pensais qu'il allait rester quelques bus... Il n'y en aura plus du tout ?" Cette Strasbourgeoise, habituée de la ligne 21, n'a pas vu les petites affiches qui sont apparues depuis quelques jours aux arrêts de bus. Elles annoncent la fin de la circulation de la ligne, qui relie Strasbourg à Kehl (Allemagne), au vendredi 28 avril au soir. En remplacement, les premiers trams de la ligne D circuleront jusqu'à la gare de Kehl dès samedi matin, donnant le top départ d'un grand week-end de festivités de part et d'autre du Rhin.

"Je m'en réjouis d'avance, confie un autre passager, mieux averti. Les trams ont une capacité bien plus grande que les bus. Compte tenu de l'affluence vers Kehl, ça ne peut être que bénéfique." Chaque jour, en semaine, environ 3.500 voyageurs empruntent la ligne de bus 21. Le chiffre monte jusqu'à 5.000 le samedi.

Affiches annonçant la fin de la ligne de bus 21 reliant Strasbourg et Kehl, en avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Les passagers, adeptes du shopping outre-Rhin, espèrent avant tout une desserte plus simple et plus rapide. "Avec le tram, on évite les bouchons et les feux rouges", précise une jeune Strasbourgeoise. Seul point noir au tableau : jusqu'à la fin de l'année 2017, le tram n'ira pas plus loin que la gare de Kehl... alors que le bus 21 allait jusqu'à la mairie. Si certains appréhendent de porter leurs sacs de courses sur plusieurs mètres, d'autres préfèrent y voir une bonne occasion de marcher un peu. "Surtout que Kehl, c'est un joli centre-ville", ajoute une passagère.

L'arrêt de la ligne de bus 21 à la mairie de Kehl, le 24 avril 2017 © Radio France - Aude Raso

Quant aux trams strasbourgeois, avant même le voyage inaugural prévu vendredi, ils affichent dès maintenant les nouvelles stations de la ligne D. Même Google Maps a déjà fait la mise à jour !

Nouvel affichage du réseau de tram strasbourgeois, le 24 avril 2017 © Radio France - Aude Raso