Bientôt un changement de nom pour le RER ?

Le RER va-t-il disparaître ? Le syndicat des transports d’île-de-France réfléchirait à changer le nom de l'actuel Réseau Express Régional. Le STIF veut simplifier toute sa signalétique, devenue trop compliquée.

RER, trains de banlieue, Transiliens, des noms différents pour décrire la même chose : un train. Le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, juge que ces distinctions ne sont plus pertinentes aujourd'hui, qu'elles compliquent la vie, des touristes notamment. D'après un site spécialisé, la lettre du cheminot, le label RER, apparu il y a 40 ans tout juste, devrait donc faire les frais de cette simplification.

Un mot unique : le train ?

Le STIF ne garderait plus que quatre noms pour désigner l'ensemble de ses modes de transport : le métro, le tram, le bus et donc... le train ! On prendrait son train A, son train L et non plus un RER C ou la ligne J du Transilien. Le STIF confirme qu'il réfléchit bien à la question, qu'il a lancé plusieurs études et qu'il va y avoir du changement prochainement.

L'occasion est belle puisque grâce au Grand Paris le réseau de transports en île-de-France va considérablement s'étendre dans les années à venir. Il faut donc construire des milliers de nouveaux panneaux de signalisation dans les nouvelles gares. Pour une raison de coût, il semblerait bien absurde de devoir les changer quelques années seulement après les avoir implantés.