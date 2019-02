Bientôt un giratoire entre Chemaudin et Vaux dans le Doubs

De gros travaux ont lieu actuellement au carrefour de la RD 11/216 entre Chemaudin et Vaux, deux villages qui ne font plus qu'un depuis leur fusion. Le Département du Doubs et la commune ont élaboré conjointement un projet d’ensemble pour y améliorer les conditions de sécurité.

Chemaudin, France

Un chantier de cinq à six mois est engagé entre Chemaudin et Vaux, à l'ouest de Besançon. Le Département du Doubs et la commune ont élaboré conjointement un projet d’ensemble pour y améliorer les conditions de sécurité et favoriser le développement des liaisons modes doux entre Chemaudin et Vaux (deux communes qui ont fusionné) avec l'aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection RD 11 – RD 216.

Aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection RD 11 – RD 216

Le carrefour en croix actuel va devenir un carrefour giratoire. Ces travaux doivent permettre de sécuriser les différents flux de circulation, notamment pour la traversée de la RD 11 par les automobilistes, les cyclistes ou les piétons. Le tracé de la RD 216 sera modifié. Un chemin en site propre et une traversée modes doux de la RD 11 seront créés.

Cet aménagement est réalisé par le Département du Doubs avec une participation financière de la commune. Coût total de l’opération : 670.000 € TTC dont 570 000 € à la charge du conseil départemental.

Création d’une liaison piétonne

Ce projet repose également sur la création d’une liaison piétonne le long de la route départementale. Il inclut le chantier actuellement mené par le Grand Besançon, au niveau de la zone d’activité dite "de l’échange", qui borde la RD 216, au nord et au sud et de l’autoroute. La communauté d'agglomération crée notamment des trottoirs. A terme, la RD 216 comprendra un trottoir en continuité du chemin aménagé au niveau du carrefour, mais aussi des aires de stationnements et de services, des ralentisseurs et de l'éclairage public, entre les deux anciennes communes.