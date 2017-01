Bientôt un téléphérique entre les Couronneries et le centre de Poitiers ?

C'est une info France Bleu : l'idée d'un moyen de transport rapide entre les Couronneries et le centre-ville de Poitiers refait surface.

Évoquée pendant la dernière campagne des municipales en 2014, ce projet est à nouveau sur la table. Il est porté par la mairie cette fois. Proposition du centriste Eric Duboc lors des dernières élections, l'idée de relier les Couronneries et le centre-ville renaît de ses cendres. C'est Alain Claeys qui l'a confirmé ce matin sur France Bleu Poitou. "Plusieurs hypothèses sont envisagées. Funiculaire ou téléphérique, toutes ces choses-là sont en discussion" a expliqué le député-maire PS.

20 millions d'euros pour le quartier

Des études sont en cours. La mairie attend notamment de savoir si l'Etat, à travers l'ANRU (agence nationale de rénovation urbaine), s'engagera bien, comme il l'a promis, avec une enveloppe de 20 millions d'euros en faveur des Couronneries, sélectionnés parmi 200 quartiers prioritaires en France. Si ces fonds sont confirmés, ils pourraient en partie servir à la construction de ce nouveau moyen de transport.

Jusqu'au Clain ou Notre-Dame

Reste aussi à déterminer si la liaison ira jusqu'au quartier de l'église Notre-Dame, c'est-à-dire aux portes du coeur de ville, ou s'il s'arrêtera au bord du Clain. La seconde solution, moins coûteuse, aurait la préférence des décideurs. Mais elle obligerait les piétons à traverser la rivière et à marcher pour rallier le plateau.

Vers un transfert de l'EESI ?

Autre information "lâchée" par Alain Claeys : l'arrivée possible d'un établissement d'enseignement supérieur aux Couronneries. L'école européenne de l'image pourrait ainsi s'installer dans le quartier. L'EESI se trouve actuellement sur deux sites à Angoulême et Poitiers (rue Edouard-Grimaux). C'est l'antenne poitevine qui pourrait déménager et quitter le centre-ville.