Bilan d'une année de bus gratuits à Dunkerque : une fréquentation en hausse de 85%

Après la communauté urbaine de Dunkerque, c'est l'agglomération de Calais qui passe aux transports en commun gratuits. Cette semaine, du 16 au 22 septembre, est une semaine de test, où il n'y a pas besoin de composter de ticket dans les bus calaisiens, avant une généralisation à partir de janvier 2020.

L'occasion de se pencher sur les effets de la gratuité. Une étude vient d'être remise, réalisée par l'association VIGS, spécialiste des transports et de la mobilité. Elle révèle que la fréquentation a fait un bond de 85%, en un an, dans le Dunkerquois.

2000 personnes interrogées

Claire-Marine Javary, co-auteure de l'étude, constate que la gratuité "déclenche un intérêt pour l'offre, et c'est la performance du réseau qui vient pérenniser ces nouveaux usages". 2000 personnes ont été interrogées pour cette étude, et "la moitié déclare utiliser le bus beaucoup plus souvent qu'avant. La gratuité joue un rôle très important (80%) dans ce changement d'habitude".

