De gros travaux de terrassement pour un nouveau carrefour à Parence sur la commune d'Yvré-l'Evêque

Le département de la Sarthe aménage un nouveau carrefour à Parence sur la commune d'Yvré-l'Évêque près du Mans. Les travaux d'un montant de 300.000 euros viennent de débuter et devraient s'achever mi-octobre.

Un carrefour devenu trop dangereux

Cet axe est situé à la périphérie du Mans. Il est devenu trop dangereux du fait de la centaine de camions qui l'empruntent chaque jour et de l'augmentation du nombre d'habitants dans le secteur.

"Nous sommes sur un carrefour qui est très ancien et qui ne correspond plus aux flux de circulation actuels" souligne Frédéric Beauchef, chargé des routes au conseil départemental de la Sarthe. "Il y a le pôle européen du cheval à côté (qui draine une centaine de camions et de vans chaque jour) et il y a eu aussi de nombreuses constructions de maisons qui entraînent une augmentation de la circulation. Actuellement l'angle de vision pour pouvoir tourner sur ce carrefour est trop petit. _Nous déplaçons le carrefour d'environ 50 mètres sur une portion de près de 200 mètres de long. _Il y aura ainsi beaucoup plus de visibilité".

L'actuel carrefour de Parence à Yvré-l'Évêque près du Mans. © Radio France - Christelle Caillot

Un chantier écologique

La conseil départemental veut réaliser ces travaux de manière écoresponsable. L'ensemble des matériaux extraits vont être réutilisés. Cela représente 1.300 m3 de terre végétale et 4.100 m3 de déblais. Le béton utilisé est concassé, pour éviter certains déplacements dans les carrières et le bitume est moins chauffé. Le département va également planter une trentaine de chênes d'alignement sur les hauts de talus. De plus, une mare sera également installé près du site.