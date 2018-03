Indre-et-Loire, France

Il y a un mois, un nouveau service de vélo en libre-service était lancé à Tours, Indigo Weel. 200 vélos étaient mis en circulation sur l'agglomération tourangelle, via une application pour smartphone. La zone de couverture va de la gare de Saint-Pierre-des-Corps à La Riche et des Deux-Lions à la Guinguette de Tours. La location est de 50 centimes d'euros la demi-heure. Mais ce qui marche le plus après un mois d'existence, ce sont les abonnement mensuels, 15€ par mois. 550 utilisateurs ont payé leur caution sur internet. Indigo assure qu'il y a très peu d'utilisation à la journée, soit une vingtaine en tout et pour tout sur le mois de février.

2.000 locations de vélos en février, soit 67 par jour

Indigo annonce 2.000 locations de vélos sur le mois précédent, soit 67 locations par jour, ce qui est "un bon résultat" selon l'un de ses responsables. Quant aux inquiétudes sur les incivilités sur le parc de vélos, elles sont levées pour l'instant. Seuls une quinzaine de vélos sont retournés à l'atelier pour réparation. "C'est très peu" dit Indigo. Parmi les points de l'agglomération tourangelle qui sont les plus prisés, il y a les gares de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps, les places Jean Jaurès, Liberté, les Halles, Rabelais, et la piscine du Lac. Indigo se dit satisfait de ce lancement à Tours et confirme sa volonté d'augmenter le nombre de vélos, en passant de 200 à 600 d'ici l'été.