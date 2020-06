Billets à moins de dix euros, pass jeune : la SNCF veut relancer les TER cet été

Pour relancer la fréquentation des TER cet été, la SNCF a annoncé la mise en vente de deux millions de billets TER à moins de dix euros à partir de ce lundi 22 juin. Un "pass jeune" va être proposé et les détenteurs d'un abonnement annuel pourront voyager gratuitement en juillet et en août.

Une opération baptisée "TER de France" a été lancée le 12 juin dernier par la SNCF et les régions pour "redonner confiance et envie dans ce mode de transport aux multiples avantages". Petits prix, pass jeune et gratuité pour les abonnements mensuels : l'objectif est de relancer la fréquentation des trains régionaux cet été.

Deux millions de billets à moins de dix euros

A compter de ce lundi 22 juin, la SNCF va mettre en mettre deux millions de billets TER de un à dix euros. Une telle opération a déjà été mise en place pour les TGV et les Intercités.

Actuellement, suite à l'épidémie de coronavirus, "la reprise est très lente, on est actuellement autour de 25% d'un trafic habituel pour les TER, a indiqué à l'AFP Frank Lacroix, le directeur général TER à la SNCF. Il faut à tout prix qu'on sonne l'heure de la relance."

Un pass jeune à 29 euros

La SNCF et les régions qui organisent le trafic TER (toutes les régions françaises à l'exception de l'Ile-de-France et de la Corse) vont aussi proposer un "pass jeune TER De France". Réservé aux 12-25 ans, il va leur permettre de voyager sur tout le réseau TER pour 29 euros par mois, en juillet et en août.

"L'objectif est de faciliter la mobilité des jeunes qui représentent 40% des clients TER", expliquent la SNCF et les régions dans un communiqué.

Gratuité cet été pour les abonnés annuels TER

Les 130.000 détenteurs d'un abonnement annuel TER pourront accéder à toutes les lignes du réseau, gratuitement et sans réservation, en juillet et en août.

La SNCF a aussi annoncé le lancement d'une carte touristique interactive. Enfin, elle compte renforcer son offre TER, avec par exemple, la création d'une ligne directe Paris et Pontorson/Mont-Saint-Michel.

Plusieurs régions françaises, comme la Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire, proposent en complément des offres promotionnelles.