Biot : Des navettes gratuites pour descendre sur le littoral

Pour la première fois cet été, la navette entre Biot Village et la gare de Biot en bord de mer est gratuite. Le maire, Jean-Pierre Dermit et la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ont fait ce choix politique pour limiter l'usage de la voiture et inciter aussi les touristes à venir jusqu'aux villages de Biot et de Villeneuve-Loubet. Le coût pour la CASA est de 40.000 euros pour deux mois explique Thierry Occeli, vice-président en charge des Transports à la CASA. Le but est de limiter l'usage de la voiture et de convaincre les touristes de s'éloigner un peu du littoral et les habitants de moins prendre leurs véhicules explique l'élu, maire aussi d'Opio.

Une navette toutes les 20 minutes

Le mini-bus avec une quinzaine de places relie depuis le 8 juillet le village de Biot à la gare de Biot toutes les vingt minutes. Le départ se fait en face de la médiathèque, le terminus se situe précisément à quelques centaines de mètres de la gare SNCF de Biot, au rond-point de la Mer.

La navette du réseau Envibus circule jusqu'au 27 août de 10h30 à 21h30. Le service se poursuit jusqu'à minuit et demi les jeudis soirs pour permettre aux touristes de venir aux évènements nocturnes de Biot.

Retrouvez toutes les infos ici .