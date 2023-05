Bison Futé annonce une journée noire ce dimanche dans le sens des retours, évitez l'autoroute A13

Un dimanche noir pour la circulation en Normandie ! Ce dimanche 21 mai s'annonce, comme probablement, le jour le plus chargé de l'année sur les routes. Selon Bison Futé, les routes seront très chargées avec les retours du week-end de l’Ascension, notamment sur l'axe Normandie-Paris.

Il est conseillé d'éviter l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 10 h à 21 h.

Du côté des trains, beaucoup affichent ce samedi 20 mai, d'ores et déjà complet sur l'axe Cherbourg-Paris. Il faut d'ailleurs compter 30 minutes de plus pour les trains entre Paris et la Normandie, car il y a des travaux.