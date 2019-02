Bison Futé : du orange sur les routes ce vendredi et ce samedi

Selon les prévisions de bison futé la circulation sera difficile ce vendredi en île de France dans le sens des départs. Samedi c'est en Bourgogne et Auvergne Rhône-Alpes que cela s'annonce compliqué.

Selon les prévisions de Bison Futé, la circulation sur les routes d'Île-de-France sera difficile vendredi 1er mars, mais uniquement dans le sens des départs. Elle sera normale dans le reste du territoire. Bison Futé conseille donc, dans le sens des départs, vendredi 1er mars, de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures.

La situation se corsera samedi 2 mars puisque la circulation sera difficile dans une partie de la Bourgogne, dans la Vallée du Rhône et dans les Alpes du Nord, et ce dans les deux sens.

Petit chassé-croisé samedi dans la vallée du Rhône et les stations

Dans le sens des départs, samedi 2 mars, Bison Futé conseille de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 8 heures. En région Auvergne-Rhône-Alpes, d'éviter de circuler sur l’autoroute A43 entre 7 heures et 17 heures. En région Bourgogne, d'éviter de circuler entre Auxerre et Beaune sur l’autoroute A6, entre 8 heures et 15 heures.

Dans le sens des retours, toujours pour le samedi 2 mars, Bison Futé conseille de rentrer ou de traverser l’Île-de-France avant 14 heures. De quitter les stations de sports d’hiver des Alpes avant 9 heures. En région Auvergne-Rhône-Alpes, d'éviter de circuler sur l’autoroute A43, entre 8 heures et 18 heures.

En revanche, dimanche 3 mars, la circulation sera normale sur tout le territoire, dans le sens des départs comme dans le sens des retours.