Bison Futé : encore un week-end chargé sur les routes d'Ile-de-France

La journée de vendredi sera orange dans le sens des retours en Ile-de-France. Afin d'éviter tout problème il vous est recommandé de traverser ou de rejoindre l'Ile-de-France avant 14 heures. Des ralentissements sont également à prévoir sur l'autoroute A10, entre 13h et 22 h, aux alentours de Saint-Arnoult-en-Yvelines direction Paris.

Prévisions de trafic pour le vendredi 18 août 2023 - Bison Futé

Drapeau rouge dans le sens des retours samedi

Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours sur l'ensemble du territoire pour la journée de samedi. Pour les départs Bison Futé recommande de quitter ou de traverser l'Ile-de-France avant 8h. Si vous revenez de vacances, essayez de rejoindre ou de traverser la région parisienne avant 14h afin d'éviter tout ralentissement. La circulation pourra également être dense au niveau des barrières de péage des autoroutes A10 et A6.

Prévisions de trafic pour le samedi 19 août 2023 - Bison Futé

Un dimanche encore chargé

Le trafic sera normalement moins dense pour la journée de dimanche. Toutefois, dans le sens des retours il est conseillé d'éviter si possible l'autoroute A6 de Fleury vers Paris entre 11h et 23h ainsi que l'A10 à Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris entre 15h et 21h. De plus, il est préférable de rejoindre ou de traverser l'Ile-de-France avant midi.

Prévisions de trafic pour le dimanche 20 août 2023 - Bison Futé

Une accalmie prévue pour lundi

Une retour à la normale est prévue dans la journée de lundi. Malgré cette amélioration l'A6 de Fleury vers Paris et l'A10 de Saint-Arnoult-en-Yvelines vers Paris sont toujours des zones à éviter si possible entre 14h et 18h. Il est encore une fois recommandé de ne pas traverser l'Ile-de-France après 14h.