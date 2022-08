Bison Futé voit les routes en rouge pour le week-end du 15 août

En raison du week-end prolongé de l'Assomption et du chassé-croisé des vacances, plusieurs difficultés sont attendues dès ce vendredi sur les routes d'Île de France.

En raison du week-end prolongé de l'Assomption et du chassé-croisé des vacances, plusieurs difficultés sont attendues dès ce vendredi sur les routes d'Île de France. Même si ce vendredi est classé vert au niveau national, l'Île de France est en orange.

Les principales difficultés sont prévues dans les deux sens sur l'A10 au péage de Saint Arnoult entre 14h et 20h et sur l'A6 en direction de Lyon, au niveau du péage de Fleury, dès 10h et jusqu'à 15h. Si vous le pouvez, quittez ou regagnez l'Île de France avant midi.

Samedi rouge

C'est surtout ce samedi que les difficultés devraient être nombreuses, Bison Futé ayant colorié les routes en rouge. Les premiers ralentissements sont attendus dans le sens des départs dès 6h sur l'A10, au niveau du péage de Saint-Arnoult. Ils pourraient durer jusqu'à 19h.

Autre axe sur lequel des difficultés sont attendues, l'A1 entre Paris et Lille. Le trafic pourrait être soutenu, voire entre 10h et 17h, voire difficile entre 13h et 15h. Si vous le pouvez, quittez ou traversez l'Île de France après 8h.

Des retours très denses

La principale difficulté à signaler en Île de France est sur l'A10, toujours au niveau du péage de Saint Arnoult. Le trafic pourrait être chargé entre 12h et 20h. Tentez de regagner ou traverser l'Île de France avant 14h.

Pour éviter ces désagréments, si vous le pouvez, partez ou revenez plutôt dimanche. Bison Futé a classé la journée en vert. Attention à lundi, l'Île de France est classée orange dans le sens des retours.