CARTE - Bison Futé voit orange partout en France pour samedi dans le sens des départs

Vacances scolaires et beau temps ne font pas bon ménage sur les routes de France. Bison Futé voit orange sur tout l'Hexagone ce samedi dans le sens des départs. Prudence donc si vous prenez la route.

Les difficultés de circulation devraient débuter dès ce vendredi dans tout le quart nord-est de la France dans le sens des départs. Bison Futé voit orange des Ardennes au Jura en passant par les Vosges. Ces difficultés devraient s'étendre jusqu'à l'Ile-de-France en passant par la Nièvre.

Mais c'est vraiment samedi que vous serez nombreux sur les routes. Bison Futé classe toute la France orange dans le sens des départs. Et pour faire face à cet afflux de véhicules, le site d'informations routières donne tout de même quelques conseils :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h,

Évitez l’autoroute A6 entre Paris et Lyon de 9h à 13h,

Évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 7h à 13h,

Évitez l’autoroute A4 à hauteur de Strasbourg de 11h à 17h,

Ou encore évitez les grandes métropoles, notamment Nantes, Bordeaux et Toulouse, de 10h à 13h.

Bison Futé voit orange sur toute la France dans le sens des départs pour ce samedi. © Radio France - Bison Futé

Il faut dire que les températures printanières attendues pour ce week-end ont dû donner des envies d'ailleurs à certains Français. On attend en moyenne 16 à Amiens ce samedi après-midi, 15 à Strasbourg ou encore 20 à Biarritz.

Des températures printanières sont attendues ce week-end partout en France. © Radio France - Météo France

Ajoutez à cela les départs ou les retours de vacances et vous obtenez du monde sur la route. Tandis que la zone A reprend le chemin de l'école lundi prochain (le 22 février), la zone B débute ses vacances d'hiver et la zone C poursuit les siennes encore pour une semaine.

Pour rappel la zone A concerne les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers. La zone B, celles d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg. Et enfin la zone C englobe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.