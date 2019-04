Bison Futé voit rouge en Ile-de-France pour le week-end de Pâques

C'est traditionnellement le week-end le plus chargé de l'année des vacances de Printemps sur les routes. Et Bison Futé a classé en rouge le vendredi 19 avril en Ile-de-France, tout comme le lundi 22 avril.

Île-de-France, France

En Île-de-France, la conjugaison des départs pour le week-end de Pâques et ceux de la première semaine des vacances de Printemps de la zone C va rendre la circulation difficile vendredi. Bison Futé voit rouge et prévoit des difficultés de 10 heures jusque tard dans la soirée. Sont notamment concernés les autoroutes A6, A10, A6B, A86 et A13.

Samedi 20 avril est classé orange sur tout le territoire. Les départs se feront principalement dans la matinée et jusqu’à 15 heures.

Pour les retours, lundi 22 avril, c'est classé rouge en Île-de-France et sur le Grand-Ouest. Les difficultés débuteront vers 15 heures au plus près des zones côtières du pays et se rapprocheront petit à petit des grandes métropoles. En Île-de-France, des difficultés de circulation sont attendues tout au long de l’après-midi jusque tard dans la soirée sur les autoroutes A10, A6 et A13.