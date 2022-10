Ile-de-France : Bison Futé voit rouge pour le week-end de la Toussaint

L'Île de France est classée en rouge dans le sens des départs ce vendredi pour la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. En cause : le week-end prolongé et les vacances scolaires au Luxembourg et en Belgique. Un afflux de véhicules traversant la région est attendu dès ce vendredi en fin de matinée, en direction des barrières de péage, notamment sur les autoroutes A13, A10, et A6.

Le périphérique et l'A86 devraient aussi être très encombrés jusqu'en fin de soirée, avec un pic prévu entre 17h et 19h. Il est vivement conseillé de quitter ou traverser l'Île de France avant midi.

Du monde en direction de l'ouest samedi

Une légère amélioration est prévue le samedi, même si un large quart ouest de la France est classé en orange dans le sens des départs. Les encombrements devraient être répartis tout au long de la journée, principalement entre 10h et 20h.

Les principaux axes de la zone Ouest, les autoroutes A10, A11 et A13 devraient connaître des difficultés de circulation. Il est vivement conseillé de quitter ou traverser l'Île de France avant 8h.

Des retours chargés dès la fin de matinée

Dans le sens des retours, des difficultés notables sont attendues le 1er novembre. La circulation sera dense à partir de midi et jusqu'en début de soirée.

Les autoroutes A10, A6, et A13 devraient connaître d'importants ralentissements en cours d'après-midi. Si vous le pouvez, rejoignez ou traversez l'Île de France avant 14h.