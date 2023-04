Bison Futé voit rouge pour le week-end de Pâques en Île-de-France

C'est une des traditions de Pâques. Le week-end prolongé s'avère difficile pour les automobilistes franciliens. Bison Futé hisse le drapeau rouge dès ce vendredi avec de forts ralentissements sur l'A13 entre Paris et Caen, notamment entre 17h et 19h. Il est tout de même vivement recommandé de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 10h, heure à laquelle les premières difficultés sont attendues au niveau du péage de Saint-Arnoult sur l'A10, en direction de Bordeaux.

Toujours dans le sens des départs, samedi sera aussi particulièrement chargé. Bison Futé a classé la journée en orange. De nombreux ralentissements devraient se produire dès 7h au péage de Saint-Arnoult, avec un pic entre 9h et 12h. Même scénario sur l'A13 dès 10h, principalement entre Paris et Rouen, avec un pic entre 11h et 13h. Il est vivement recommandé de quitter ou traverser l'Île-de-France après 17h.

Si aucun problème majeur n'est à signaler pour le dimanche de Pâques, le lundi s'annonce compliqué dans le sens des retours. La journée est classée rouge. Les trois principaux axes à éviter sont l'A13 entre Caen et Paris où des difficultés sont attendues dès 14h, avec un pic entre 15h et 17h, l'A10 entre Saint-Arnoult et Paris dès 11h, avec un pic entre 14h et 16h. Enfin, l'A6 entre le péage de Fleury et Paris devrait être encombrée dès 11h, avec un pic entre 14 et 16h. Les ralentissements pourraient durer au moins jusqu'à 23h. Si vous le pouvez, traversez ou rejoignez l'Île-de-France avant 11h.